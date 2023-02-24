Sasa Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Peric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Peric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Peric 29 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Peric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sasa Peric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sasa Peric'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasa Peric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Peric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasa Peric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Peric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Schaffhausen II

1 Temmuz 2019 yılında Zarkovo

24 Ocak 2020 yılında FSV Bissingen

20 Ağustos 2020 yılında Sloga Doboj

1 Temmuz 2021 yılında FC Wels

19 Şubat 2022 yılında Tekstilac

18 Temmuz 2022 yılında Po­dri­nje

Sasa Peric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Peric şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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