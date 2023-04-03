Sasa Radakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Radakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Radakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sasa Radakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sasa Radakovic 4 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sasa Radakovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Sasa Radakovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sasa Radakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sasa Radakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sasa Radakovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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