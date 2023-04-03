Sasa Radakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Radakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sasa Radakovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sasa Radakovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.