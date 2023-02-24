Sasa Radenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Radenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Radenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Radenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Radenovic 26 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Radenovic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına - tarihinde katılmıştır. Sasa Radenovic'nin FK Jezero ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasa Radenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Radenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasa Radenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Radenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Radenovic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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