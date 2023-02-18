Sasa Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasa Varga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sasa Varga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sasa Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Varga 19 Şubat 1993 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Саша Варга şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Varga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sasa Varga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sasa Varga'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sasa Vargaboyu ve yaşı kaç

Sasa Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Varga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Sasa Varga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2012 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2012 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2012 yılında BASK Belgrad

31 Aralık 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2014 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2015 yılında Jumilla

24 Ağu 2016 yılında FK Bezanija

15 Şubat 2017 yılında Sindjelic Bg

1 Temmuz 2017 yılında NK Brda

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

26 Temmuz 2019 yılında NK Radomlje

17 Ocak 2020 yılında Javor-Matis

28 Temmuz 2020 yılında NK Radomlje

7 Şubat 2022 yılında Traiskirchen

15 Eylül 2022 yılında IMT Belgrad

Sasa Varga kimdir

Sasa Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Varga şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Rad Belgrad

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Sasa Varga nereli

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