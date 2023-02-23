Sasa Zivec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Zivec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasa Zivec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sasa Zivec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sasa Zivec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Zivec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasa Zivec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Zivec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Zivec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Zivec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Zivec 2 Nisan 1991 tarihinde Nova Gorica şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Saša Aleksander Živec şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Zivec Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Sasa Zivec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sasa Zivec'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasa Zivec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Zivec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Sasa Zivec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Zivec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında ND Primorje

1 Temmuz 2011 yılında CSKA Sofya

1 Ocak 2012 yılında NK Domzale

21 Ocak 2013 yılında ND Gorica

30 Haziran 2013 yılında NK Domzale

11 Temmuz 2013 yılında ND Gorica

31 Aralık 2013 yılında NK Domzale

29 Ağustos 2014 yılında Piast Gliwice

14 Temmuz 2018 yılında Omonia Lefkoşa

1 Temmuz 2019 yılında Zaglebie Lubin

Sasa Zivec kimdir

Sasa Zivec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Zivec şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ND Gorica, ND Bilje

Sasa Zivec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Sasa Zivec nereli

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