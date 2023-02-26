Sasan Ansari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasan Ansari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasan Ansari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sasan Ansari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sasan Ansari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasan Ansari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasan Ansari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasan Ansari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasan Ansari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasan Ansari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasan Ansari 4 Mayıs 1991 tarihinde Nurabad, Fars şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ساسان انصاری şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasan Ansari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Sasan Ansari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 17 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sasan Ansari'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasan Ansari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasan Ansari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Sasan Ansari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasan Ansari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Foolad FC U21

1 Temmuz 2011 yılında Foolad

1 Temmuz 2016 yılında Persepolis

4 Eylül 2016 yılında Foolad

1 Temmuz 2017 yılında Sepahan

29 Ocak 2019 yılında Tractor Sazi

17 Ekim 2020 yılında Foolad

Sasan Ansari kimdir

Sasan Ansari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasan Ansari şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Foolad FC

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sasan Ansari nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Arash Ghaderi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arash Ghaderi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arash Ghaderi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arash Ghaderi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sipho Mbule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sipho Mbule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sipho Mbule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sipho Mbule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hadi Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadi Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hadi Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadi Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Teboho Mokoena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teboho Mokoena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Teboho Mokoena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teboho Mokoena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi