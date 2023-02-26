Sasan Ansari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasan Ansari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasan Ansari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasan Ansari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasan Ansari 4 Mayıs 1991 tarihinde Nurabad, Fars şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ساسان انصاری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasan Ansari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Sasan Ansari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 17 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sasan Ansari'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasan Ansari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasan Ansari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasan Ansari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasan Ansari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Foolad FC U21

1 Temmuz 2011 yılında Foolad

1 Temmuz 2016 yılında Persepolis

4 Eylül 2016 yılında Foolad

1 Temmuz 2017 yılında Sepahan

29 Ocak 2019 yılında Tractor Sazi

17 Ekim 2020 yılında Foolad

Sasan Ansari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasan Ansari şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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