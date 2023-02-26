Sasan Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasan Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasan Hosseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasan Hosseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasan Hosseini 1 Ocak 1999 tarihinde Ardabil şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ساسان حسینی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasan Hosseini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sasan Hosseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sasan Hosseini'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasan Hosseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasan Hosseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasan Hosseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasan Hosseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pars Jam

26 Ekim 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

11 Ekim 2021 yılında Aluminium Arak

8 Kasım 2021 yılında Foolad

1 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Sasan Hosseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasan Hosseini şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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