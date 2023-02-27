Sascha Heil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sascha Heil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sascha Heil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sascha Heil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sascha Heil 4 Mayıs 1999 tarihinde Gießen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sascha Heil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports U23 yapmaktadır. Sascha Heil, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sascha Heil'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sascha Heil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sascha Heil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sascha Heil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sascha Heil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paderborn U17

1 Temmuz 2016 yılında Paderborn U19

1 Temmuz 2018 yılında Paderborn

1 Temmuz 2019 yılında FC Gießen

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

Sascha Heil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sascha Heil şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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