Sascha Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sascha Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sascha Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sascha Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sascha Horvath 22 Ağu 1996 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sascha Horvath Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Sascha Horvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sascha Horvath'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sascha Horvath Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saschahorvath.29/

Sascha Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sascha Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sascha Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sascha Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2005 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2010 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Austria U16

1 Ocak 2012 yılında A. Vienna Res.

31 Ocak 2013 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2013 yılında A. Vienna Res.

31 Ekim 2013 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2017 yılında Dresden

6 Şubat 2019 yılında FC Wacker

30 Haziran 2019 yılında Dresden

5 Ekim 2020 yılında TSV Hartberg

30 Ağu 2021 yılında LASK

Sascha Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sascha Horvath şuan LASK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sascha Horvath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Schwechat ab September 2003, Austria Wien

Avusturya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 4 gol atmıştır.

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