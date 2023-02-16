Sascha Mockenhaupt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sascha Mockenhaupt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sascha Mockenhaupt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sascha Mockenhaupt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sascha Mockenhaupt 10 Eylül 1991 tarihinde Kirchen (Sieg) şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sascha Mockenhaupt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PESM yapmaktadır. Sascha Mockenhaupt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 4 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Sascha Mockenhaupt'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sascha Mockenhaupt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/M_ocki91

http://www.instagram.com/m_ocki

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Sascha Mockenhaupt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sascha Mockenhaupt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Sascha Mockenhaupt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sascha Mockenhaupt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2014 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC K'lautern

16 Ağu 2016 yılında Bodø/Glimt

4 Ocak 2017 yılında Wehen Wiesbaden

Sascha Mockenhaupt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sascha Mockenhaupt şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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