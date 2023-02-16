Sascha Risch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sascha Risch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sascha Risch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sascha Risch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sascha Risch 13 Nisan 2000 tarihinde Emmendingen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sascha Risch Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Sascha Risch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sascha Risch'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sascha Risch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sascha Risch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sascha Risch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sascha Risch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Sascha Risch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sascha Risch şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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