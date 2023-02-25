Sasha Kuzevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasha Kuzevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasha Kuzevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sasha Kuzevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sasha Kuzevski 27 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Саша Кузевски şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sasha Kuzevski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sasha Kuzevski, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına - tarihinde katılmıştır. Sasha Kuzevski'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Sasha Kuzevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sasha Kuzevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sasha Kuzevski şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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