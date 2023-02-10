Sasha Marcich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasha Marcich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasha Marcich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasha Marcich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasha Marcich 29 Mayıs 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sasha Julián Marcich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasha Marcich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sasha Marcich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sasha Marcich'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sasha Marcich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sasha Marcich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasha Marcich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasha Marcich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Platense II

1 Ocak 2021 yılında Platense

12 Temmuz 2021 yılında Talleres RE

31 Aralık 2021 yılında Platense

7 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

13 Haziran 2022 yılında Platense

16 Haziran 2022 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2022 yılında Platense

Sasha Marcich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasha Marcich şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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