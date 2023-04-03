Sasha Segawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasha Segawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sasha Segawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sasha Segawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.