Sasha Segawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasha Segawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasha Segawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sasha Segawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sasha Segawa 2 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀬川 サーシャ şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sasha Segawa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Sasha Segawa'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sasha Segawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sasha Segawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Rissho Univ.
Sasha Segawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sasha Segawa şuan Rissho University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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