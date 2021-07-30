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  3. Şaşırtan hareket! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın isteği akılları karıştırdı!

Şaşırtan hareket! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın isteği akılları karıştırdı!

Geçtiğimiz gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlerden 'Beni tek çekin' ricası akılları karıştırdı.

Şaşırtan hareket! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın isteği akılları karıştırdı!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün  sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya erken saatlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kahvaltının ardından alışveriş turuna çıkan ünlü çift, basın mensuplarıyla karşılaştı.

"BENİ TEK ÇEKİN"

Gazetecileri karşısında gören 52 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın fotoğraf ricası şaşırttı. Ilıcalı, "Beni tek çekin" demesinin ardından muhabirlere poz verdi. Ardından Ilıcalı, Altunkaya'nın yanına giderek, dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu Markalar Sokağı'nda bir süre daha alışveriş yaptı

Şaşırtan hareket! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın isteği akılları karıştırdı!

Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi hakkında şunları söylemişti:

'Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum... Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti. Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz'

Şaşırtan hareket! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın isteği akılları karıştırdı!acun-ilicalinin-sevgilisi-ayca-c-nlnu.jpg

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