Şaşırtan karar! Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi!
Sokağa çıkma yasakları koronavirüs pandemisiyle hayatlarımıza girmişti. Bu kez de hayvanlar için yasak getirildi. Avustralya'da koronavirüs kısıtlamaları insanlar için gevşetilirken başka bir sebepten dolayı kediler için sokağa çıkma yasağı getirildi.
Avustralya'da, insanlar için karantina uygulamalarınının yavaş yavaş sonuna gelinirken, kediler için şaşırtan bir kısıtlama getirildi. Ülke genelinde birçok şehir, yerel vahşi yaşamı korumak ve komşuluk ilişkilerini iyileştirmek için evcil hayvanlara 24 saat Sokağa Çıkma Yasağı uyguluyor.
HAYVANSEVERLER TEPKİLİ
Bazı bölgeler de ise evcil hayvanlar için sadece gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirdi. Sokağa çıkan hayvanların sahiplerine para cezaları verilirken uygulama hayvan severlerin tepkisine neden oldu.
YASA ONAYLANDI
Melbourne'ün kuzeyindeki Bendigo şehri konseyi, bu ay oybirliğiyle, söz konusu kısıtlamayı içeren yerel yasayı onayladı. Bendigo daha önce kedilerin gün batımı ve gün doğumu arasında dışarı çıkmasını da yasaklamıştı.
545 DOLAR CEZASI VAR
Daha önce Melbourne kentinde alınan bir karar ile evinden ilk kez ayrılan kediler için sahiplerinin 91 Dolar para cezasına çarptırılacağı, sonraki sokağa çıkma yasağı ihlalleri içinse 545 dolar ceza kesileceği açıklanmıştı.
KEDİLER VAHŞİ HAYVANLAR
Konseyin yaptığı açıklamaya göre; kediler aç olmasalar bile içgüdüsel olarak vahşi hayvanlar ve getirilen sokağa çıkma yasağı daha az Trafik kazası, daha az Kedi kavgası ve daha az hastalık anlamına geliyor. Knox Çevre Derneği Başkanı Richard Faragher, kedilerin; kuşları, küçük memelileri ve kertenkeleleri ortadan kaldırmasının problem yarattığını belirtti.