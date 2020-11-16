Saski Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER İZLE

Avrupa'nın büyük ilgiyle takip edilen basketbol organizasyonu Euroleague'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Bu sezon iki temsilcimizin bulunduğu turnuvada, Fenerbahçe Beko 9'uncu maçına çıkıyor. Euroleague'de son maçını Barcelona ile oynayan sarı-lacivertliler, 97-55 mağlup olarak parkeden mağlup ayrılmıştı. Sezonun en dikkat çekici mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko, Baskonia karşısında net bir galibiyet hedefliyor.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, 'Saski Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak' başlığıyla araştırmalar yapıyor. Bizde haberimizde bu sorulara cevap verdik. İşte detaylar...

SASKİ BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Euroleague'de 9'uncu maçların oynandığı haftada, İspanya temsilcisi Saski Baskonia deplasmanına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezonun 5'inci galibiyetini alma peşinde. Mücadele, 17 Kasım Salı günü 22.30'da Fernando Buesa Arena'da oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Euroleague'in tüm yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, temsilcilerimizin Avrupa'daki tüm maçlarını kesintisiz olarak yayınlıyor. Saski Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı da 17 Kasım Salı günü saat 22.30'da beIN SPORTS Haber ekranlarından şifresiz izlenebilecek.

Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.

TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.