SASKİ Genel Müdürü Keleş: "İçmesuyuna yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Taraklı ve Geyve'nin yüksek kesimlerinde bulunan mahalleler için hayata geçirdikleri içmesuyu projesinin Taraklı kısmındaki çalışmaların tamamlandığını, test çalışmalarının ardından yeni hatlar üzerinden bölgeye içmesuyu vereceklerini ifade etti.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Taraklı ve Geyve'nin yüksek kesimlerinde bulunan yerleşimlere bol ve sağlıklı içmesuyu ulaştıracak projenin Taraklı ayağında çalışmaların tamamlandığını, test çalışmalarının ardından yeni hatlar üzerinden 900 metre rakımda bulunan vatandaşların dahi musluklarına doğal ve el değmemiş yeraltı sularını ulaştıracaklarını söyledi.

Proje kapsamında Taraklı'da muhtelif çaplarda toplam 82 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı inşa ettiklerini belirten Keleş, "Dağ tepe demeden vatandaşlarımıza birinci sınıf ve kesintisiz içmesuyu sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdik. Yine proje kapsamında 6 adet depo, 3 adet terfi merkezi, 12 adet branşman odası, 2 adet debimetre odası, 16 adet tahliyesi odası ve 43 adet vantuz odasının yapımını tamamladık. Taraklı ilçemizdeki çalışmalarımızı noktaladık. Hatları ve proje kapsamında bulunan yapıları işletmeye almak için çalışmalarımız sürüyor. İnşa ettiğimiz bu hatlar ilerleyen yıllarda Akçay Barajı ve Ballıkaya Barajı ile de entegre edilebilecek" dedi.

Dr. Rüstem Keleş, "Daha önce Taraklı'da hayata geçirdiğimiz 6 buçuk kilometre uzunluğundaki içmesuyu projemiz ile ilçe merkezimizin altyapısını güvence altına almıştık. Mevcut projemiz kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde hatlarımızın devreye alınmasıyla birlikte Dışdedeler, Tuzla, Harköy, Doğancıl, Çayköy, Aksu, İçdedeler, Avdan, Esenyurt, Kemaller, Uğurlu, Alballar, Kılavuzlar ve Hacıyakup Mahallelerinde de içmesuyuna yönelik hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Projenin sonraki etabında ise Geyve'nin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelere birinci sınıf içmesuyu ulaştıracağız. Şehir genelinde içmesuyuna yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA