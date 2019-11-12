SASKİ stajyerleri geleceğe hazırlıyor

SASKİ tarafından insan kaynakları alanında bir ilk daha hayata geçirilerek İŞKUR işbirliği ile kurumda yer alan stajyerlerin öğrencilik sonrası geleceklerine hazırlanmalarına yönelik önemli bir eğitim programı hayata geçirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından eğitim alanında gerçekleştirilen uygulamalara bir yenisi daha eklendi. 3+1 ve 7+1 eğitim modeli kapsamında SASKİ'de staj yapan 50 öğrenci gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen ve iki gün süren eğitime tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen eğitime ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurumumuz eğitim salonunda İŞKUR İş Kulübü İş ve Meslek Danışmanı Nermin Dindar tarafından özenle seçilen başlıklarda stajyer öğrencileri gelecekteki iş hayatlarına hazırlayacak uygulamalı bir eğitim düzenlendi. Eğitimde stajyerlere İŞKUR faaliyetleri, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama teknikleri, işveren beklentileri, mülakat yöntemleri ve doğru meslek seçimi gibi konularda bilgiler aktarıldı. Ayrıca alanında uzman personellerimiz tarafından stajyerlerin kurumumuza hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlamak amacıyla kurum kültürü, uyulması gereken kurallar, organizasyon yapısı ve insan kaynakları konularına yönelik olarak oryantasyon eğitimi verildi. Bünyemizde yer alan ve bizlere katkı sunan stajyerlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve gerek şehrimize gerekse ülkemize ciddi artılar sağlamalarına vesile olmak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İnsan kaynakları alanında uzman bir kurum olma yolundaki adımlarımızı teknolojiden optimum düzeyde yararlanarak ve inovatif uygulamalar üreterek hızlandıracağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA