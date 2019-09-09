SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle birlikteydi

SASKİ, Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile Erenler MEVA Eğitim Derneği ve Kocaali Süngüt Kur'an Kursu'nda öğrencilerle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehir genelinde düzenlediği Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile okulların tatil olduğu yaz aylarında da öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürdü. Bu kapsamda Erenler MEVA Eğitim Derneği ve Kocaali Süngüt Kur'an Kursu'nda öğrencilerle buluşan gelen SASKİ Halkla İlişkiler Birimi; öğrencilere suyun önemi, doğru ve tasarruflu kullanımı, musluklara ulaştırılması ve atıksuların arıtılmasına yönelik bilgiler verdi. Eğitimlerin ardından öğrencilere SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantaları hediye edildi.

Eğitime yönelik düşüncelerini paylaşan Kocaali Süngüt Kuran Kursu Hocası Mehmet Uygun, "Çok yararlı bir eğitim oldu. Geçen sene de kursumuzda Bilinçli Su Kullanımı Eğitimi düzenlenmişti. Bu eğitimin çocuklarımızın davranışlarına yansıdığını hemen gözlemleme şansımız olmuştu. Su kaynaklarının bulunduğu bir bölgede yer almamız da bu değerin kıymetini daha iyi kavramalarını sağladı. Her ne kadar çocuklarımız bizlerin geleceği olsa da su konusunda sadece şehrimizde ya da ülkemizde değil, tüm dünyada her yaştan insana farkındalık oluşturacak eğitimler verilmesi gerekiyor. SASKİ'nin eğitim dışındaki faaliyetlerinin de son derece yerinde olduğunu görmek bizleri hizmet anlamında ayrıca memnun ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA