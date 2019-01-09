SASKİ’de eğitim çalışmaları devam ediyor

SASKİ tarafından 2018 yılında insan kaynaklarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, 2018 yılında insan kaynaklarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin veriler paylaştı. Eğitime verdikleri önem sayesinde personelleri konsantrasyon, koordinasyon, bilgi ve beceri yönünden daha üst seviyelere taşıdıklarını vurgulayan Belik, "Sürekli eğitim, sürekli gelişim mottomuza sıkı sıkıya bağlı kalarak kurumumuzun hizmet kalitesini çok daha ileri seviyelere taşıyoruz" diye konuştu.

Şehir geneline yayılan hizmetleriyle önceliklerinin her zaman vatandaş memnuniyeti olduğunu ve bu hedefe odaklanarak çalıştıklarını belirten Belik, "Bunun yanında tabi ki personellerimizin daha donanımlı hale gelmesi kendileri ve kurumumuz açısından da olumlu sonuçlar doğuruyor. Geride bıraktığımız 2018 yılını da eğitimlerle geçirdik. Bilindiği üzere kurumumuz içerisinde usta-çırak ilişkisini kurduğumuz mentörlük sistemine geçişi sağladık. Bu sistemle deneyimli personellerimiz tecrübe ve bilgilerini diğer çalışma arkadaşlarına aktarıyorlar. Biz kurum içi eğitimcilerimizi de eğitimlere göndererek onları birçok alanda uzman hale getirecek ve alanlarında sertifika almalarını sağlayacağız. Böylelikle SASKİ Akademi bünyesinde çok sayıda nitelikli eğitimci kazanmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Belik sözlerin devamında, "2018 yılında insan kaynaklarına yönelik olarak farklı branşlarda toplam 39 eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimlerin 30'u hem teori hem uygulamayı içinde barındıran mesleki eğitimlerdi. 9 eğitimimiz ise kişisel gelişim eğitimiydi. Eğitimlerimize toplam bin 779 personelimiz katıldı. Bir önceki yıla göre eğitime katılan personel sayısında yüzde 40 artış oranı sağladık. 20 eğitimimizi kurumumuz bünyesinde oluşturduğumuz mentörlük sistemi kapsamında verdik. Kamuda mentörlük sistemiyle eğitim sunan nadir kurumlardan birisi durumundayız. Bu sayede bütçe yönünden de önemli bir tasarruf sağladık. Eğitim maliyetlerimizi 2017 yılına göre yüzde 75 oranında azaltmış olduk. Her gün yeni teknolojiler, yeni yöntem ve teknikler ortaya çıkıyor. Bizler eğitimlerimizle çağı takip etmeyi ve kendimizi devamlı yenilemeyi 2019 yılında da sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA