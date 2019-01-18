SASKİ’den Hamam deresi ve Kalyen çayı açıklaması

Akyazı Hamam Deresi ve Kalyen Çayı'nın kanalizasyon vasıtasıyla kirlendiğine yönelik medyada yer alan haberler üzerine SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan giderin yağmursuyu hattına ait olduğu ve yağmur sularını deşarj ettiği ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından medya organlarında Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nden geçen Hamam Deresi ve Kalyen Çayı'nın kanalizasyon hatları vasıtasıyla kirlendiğine dair çıkan haberlere yönelik bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Söz konusu haberlerde bahsi geçen gider yağmursuyu hattına ait olup bölgedeki yağışların ardından aktif hale gelerek toplanan yağmursularını deşarj etmektedir. Durumun kanalizasyon hatlarıyla bir ilgili bulunmamakta, bu anlamda bir kirlilik durumu yaşanmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA