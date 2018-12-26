SASKİ'den sayaç ve tesisatlar için "don" uyarısı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hava sıcaklıklarının düşecek olması nedeniyle su sayaç ve tesisatlarında meydana gelebilecek don olaylarına karşı uyarıda bulundu.

SASKİ’den yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini gösteren kar yağışları ve sıcaklık değerlerinin eksi derecelere düşecek olması nedeniyle don olayının meydana gelebileceği belirtildi.

Sayaç ve su tesisatlarının koruma altına alınması gerektiği aktarılan açıklamada, açıkta bulunan su tesisatlarının soğuk havayla temas etmeyecek şekilde koruma altına alınması ya da izole edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Abonelerimiz donan sayaç ve tesisatlarına hiçbir şekilde ateş tutmamalı ve sıcak su dökmemeli. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuğa karşı hassas olan sayaçlar donarak kullanılamaz duruma gelebilir. Sayaçlar kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkı bir şekilde sarılmalı, ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulmalıdır. Sayaç donmaları, sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmasına karşı dikkatli olunmalıdır. Abonelerimize herhangi bir mağduriyet durumunun yaşanmaması için su sayaçlarını uygun bir yöntemle koruma altına almalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA