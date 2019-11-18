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Şaşkınlık yaratan alışkanlık! 40 yıldır cam yiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Nusret Aktaş, 40 yıldır cam yiyor. Nusret Aktaş, restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını belirip cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

Şaşkınlık yaratan alışkanlık! 40 yıldır cam yiyor 114

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Nusret Aktaş, 19 yaşından bu yana cam yiyor.

 

 

 