Şaşkınlık yaratan olay! Cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı
İzmir’in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalınması sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Olay akşam saat 17.00 sıralarında İzmir’de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca'daki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil oldu. Bu kişiler cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen Çav Bella’yı çaldı.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ
Camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının yükselmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.i
İZMİR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır.”
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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