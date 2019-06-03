Sason’da 150 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

Batman'ın Sasın ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, 150 çocuğa bayramlık giysi dağıtıldı.

Ramazan ayı boyunca tespit ettikleri ihtiyaç sahibi çocuklara bayram öncesi kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunduklarını belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Mutalip Çelik, çocukların Ramazan Bayramı'na mutlu ve güler yüzle girmelerine katkı sağlamak için daha önce tespit ettikleri 150 çocuğa ayakkabı ve kıyafet hediye ettiklerini söyledi. Çelik, "Ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla her akşam bir şehit yakınımızı evinde ziyaret ederek beraber iftar açtık. Şehit yakınlarımızda da en kutsal değerlerimiz olan Kur'an-ı Kerim ve bayrağımızı hediye ettik. Ziyaret ettiğimiz evlerde bulunan çocuklara da oyuncak ve kıyafet verdik. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarımıza bayramdan sonra da devam edeceğiz. Yaptığımız birçok etkinliğimizde bizlere destek olan İlçe Kaymakamımız Abdullah Özadalı'ya çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA