Sason’da 5 ayda ekmeğe iki defa zam yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde fırıncıların ekmeğe 5 ay arayla yaptığı yüzde 50 zam vatandaşların tepkisine neden oldu.

İlçede fırınlara giden vatandaşlar 5 ay önce zam alan ekmeğin tekrar zamlandığını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Daha önce 1 liradan satılan 250 gram ekmek 3 ay önce 1 lira 25 kuruşa şimdi de 1 Lira 50 kuruştan satışa sunulurken, 2 liradan satılan 500 gram ekmek ise, 2 lira 50 kuruşa şimdi de yeni zamla 3 liradan satılmaya başlandı. Ekmeğin zamlanmasından yakınan vatandaşlar zammın geri çekilmesin talep ederken, unun zamlandığını bahane gösteren fırıncılar ise ekmekten fazla kar etmediklerini söyleyerek zammı geri almayacaklarını belirtiyor.

Kaynak: İHA