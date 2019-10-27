Sason’da çilek hasadı devam ediyor

Batman'ın Sason ilçesinde devletin hibe desteği ile ekilen organik çilek, yılın 3 mevsiminde de tezgahlardaki yerini alarak üreticisinin yüzünü güldürüyor.

İlçede ilk hasadı ilkbaharın ilk aylarında başlayan Sason organik çileği hasadı, sonbahar mevsim sonlarına kadar devam ediyor. Yılın 3 mevsimi tezgahlardaki yerini alan çilek, üreticisinin de yüzünü güldürüyor. İlçede 2011 yılında devletin vatandaşlara verdiği yüzde 80 hibe desteği sayesinde çilek üretimine girdiklerini belirten çilek üreticilerinden Mehmet Bayındır, ilçede yılın 3 mevsiminde çilek hasadı ettiklerini belirterek, çilek üreticilerinin kazancı sayesinde yüzünün güldüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA