Sason’da el emeği göz nuru ürünler sergisine yoğun ilgi

Batman'ın Sason ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim dönemi Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda el emeği, göz nur ile üretilen eserlerden oluşan yılsonu sergisi vatandaşların yoğun ilgi gördü.

Sason Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı içerisinde açılan mesleki ve beceri kurslarında kursiyerler tarafından üretilen üç boyutlu kabartma, ahşap boyama, takı tasarım, halı dokuma, dikiş nakış, saç yapımı, aşçılık ve filografi ürünleri sergilendi. Sason ÇATOM bahçesinde düzenlenen sergiye Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz, Belediye Başkanı Vekili İhsan Bozkurt, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşma yapan Kaymakamı Abdullah Özadalı, kentteki çeşitli kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerin 8 ülkede satışa sunulduğunu söyledi. Kaymakam Özadalı, bu kurslarda ürettikleri ürünler sayesinde kadınların hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Serginin 3 gün boyunca açık kalacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA