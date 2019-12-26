Sason’da inşaat çalışmaları caddeyi çamur deryasına çevirdi
Batman'ın Sason ilçesinde, yapımına başlanan inşaatın temelinden çıkarılan toprağın traktörle taşınması sırasında caddeye dökülmesi, ilçenin en işlek bölgesini çamur deryasına çevirdi.
Batman'ın Sason ilçesinde, yapımına başlanan inşaatın temelinden çıkarılan toprağın traktörle taşınması sırasında caddeye dökülmesi, ilçenin en işlek bölgesini çamur deryasına çevirdi.
Sason'da yapımına başlanan inşaatın temelinden çıkarılan toprak, traktörle taşınırken caddeye döküldü. Temel çalışmalarının ardından aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile cadde çamur deryasına döndü. Çamurlu caddede yürümekte güçlük çeken vatandalar, duruma tepki göstererek yolun bir an önce temizlenmesini istedi.
Kaynak: İHA
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