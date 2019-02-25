Sason’da kar yağışı nedeniyle kapanan son mezraa yolu da ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bütün köy ve mezra yollarında çalışma başlatılırken, ekipler tarafından yapılan çalışmalarla son mezra yolu da ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçedeki bütün köy ve mezra yolları ulaşıma kapanmış ve ilçe özel idare ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda tekrar ulaşıma açılmıştı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Şantiye Şefi Fikret Kılıç, ilçede kar ve çığ temizleme nedeniyle yapılan çalışmaların zaman zaman çalışanlara zor anlar yaşattığını belirtti. Kılıç, "Aralık ayından itibaren ekiplerimiz hiç durmadan kar ve çığ nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını temizleme çalışmalarını yürütmektedir. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 3 metreyi aşmış ve temizleme çalışmaları da haliyle zorlukla yapılmıştır. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda hiçbir köyde mağduriyet yaşanmadan aciliyet ve yakınlık durumuna göre ilçemizdeki bütün köy ve mezraa yolları temizlenmiştir. En son olarak 3 günlük çalışmanın ardından yolu kapalı olan son Sarıyayla köyüne bağlı Üçdirek mezramızın da yolunu temizledik. Bu yoğun çalışmalarda yeri geldiğinde mesai saati gözetmeksizin yoğun çaba sarf ederek çalışan bütün ekiplerimize ilçe halkı adına çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA