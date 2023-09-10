Sason’da mesire alanında çöp yığınına döndü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşların geriye bıraktığı çöpler, temiz içme suyu ve doğaya rastgele bırakılması civar köyde yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Sason’da mesire alanında çöp yığınına döndü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşların geriye bıraktığı çöpler, temiz içme suyu ve doğaya rastgele bırakılması civar köyde yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı.

Batman'da yaz boyunca sıcaklardan bunalan vatandaşlar, mesire alanlarına akın etti. Piknik yapan bazı vatandaşlar, çöplerini toplamdan rastgele yeşil alanlarda bıraktı. Ortaya çıkan manzara, görüntü kirliliği oluşturdu. Rastgele çevreye bırakılan çöpler, doğa harikası mesire alanını adeta çöplüğe çevirdi. Piknik yapmak için mesire alanlarına gelen civar köylerde yaşayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Ailesiyle birlikte piknik alanına gelen vatandaşlardan Adil Batu, mesire alanına atılan çöplerin bir kısmını toplamaya çalışarak piknikçilerin çöplerini doğaya bırakmamasını istedi.

Batu, "Burası Sason ilçesine bağlı Kınalı doğal mesire piknik yeridir. Burası adeta saklı bir cennettir. Buraya pikniğe gelen vatandaşların daha dikkatli olmasını istiyoruz. Lütfen çöplerinizi gelişi güzel sağa sola atmayınız. Burası bizim bir değerimizdir. Bizden sonra gelenlerinde burayı kullanabilmesi için, çocuklarımızın geleceği için doğayı kirletmeyelim. Lütfen dikkat edelim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Son Haberler
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı