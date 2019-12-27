Sason’da şehitlerimizi unutmayın unutturmayın yarışması

Batman'ın Sason ilçesinde, Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın konulu şiir, resim ve öykü yarışması düzenlendi.

Sason Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda düzenlenen törene Batman Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, vali yardımcısı eşi Nasibe Fani ve Kaymakam Abdullah Özadlı'nın eşi Zeynep Özadalı katıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Şahin, Fani ve Özadalı tarafından verildi.

Programda konuşan dernek başkanı Muttalip Çelik, yarışma vesileyle şehitleri anmak istediklerini belirterek, imkanlar ölçüsünde bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: İHA