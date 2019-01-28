Sassuolo, Merih Demiral’ın peşinde

İtalya'nın Sassuolo ekibinin radarında olan Merih Demiral'ın önümüzdeki günlerde İtalya Serie A'ya transfer olması beklenirken, bu transferin arkasında Juventus'un olduğu iddia edildi. Merih'in transfer olması halinde Türkiye'den yurt dışına transfer olan oyuncu sayısı rekor seviyeye ulaşacak.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Alanyaspor forması giyen Merih Demiral'ı gündemine aldı. Önümüzdeki günlerde bitmesi beklenen transferle ilgili dedikodular ise oldukça ilginç. Çünkü bu transferi Sassuolo'ya yaptırmak isteyen ekip, İtalya'nın en önemli takımı olan Juventus. Alanyaspor'un fiyat yükseltmemesi için bu transferi Juventus'un istediği ve devreye Sassuolo'yu soktuğu iddia ediliyor. Merih Demiral'ın transferinin kesinlik kazanması halinde son dönemde Türkiye'den Avrupa arenasına giden futbolcu sayısı da rekor seviyeye ulaşacak. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart ekibine giden Ozan Kabak için Alman ekibi tam 11 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Portekiz'in Chaves takımı ise, Ankaragücü'nden ayrılan Erdem Şen'i kadrosuna kattı.

Transfer rekoru Cenk Tosun'da

Türkiye'den son dönemde Avrupa'ya transfer olan futbolcular arasında bonservisine en çok para ödenen isim Cenk Tosun oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun için İngiliz ekibi, 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Cenk'in mevcut piyasa değeri ise 20 milyon Euro. Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder ise, yurt dışında forma giyen Türk yıldızlar arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan futbolcu konumunda. 13 milyon 400 bin Euro karşılığında İtalyan ekibine giden Cengiz'in piyasa değeri 35 milyon Euro. Galatasaray'dan 2011 yılında 13 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan ise, Türk oyuncular içerisinde en yüksek bonservis bedeliyle bir başka takıma transfer olan isim olmasıyla dikkat çekiyor. Atletico Madrid'deki performansı sonrasında 34 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Arda, halen bu takımın futbolcusu olmasına karşın, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana Başakşehir'de kiralık olarak forma giyiyor. Altınordu'dan Almanya'nın Freiburg ekibine 2 milyon 650 bin Euro bonservis bedeliyle giden Çağlar Söyüncü de, piyasa değeri en yüksek isimlerden birisi. Çağlar, sezon başında İngiltere'nin Leicester takımına 21.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Çağlar'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro. Türkiye'de oynayıp ardından Avrupa'ya transfer olan ve aktif olarak futbol oynayan futbolcuların listesi şu şekilde:

Futbolcu - Takımı - Güncel piyasa değeri

Cengiz Ünder - Roma - 35 Milyon Euro

Cenk Tosun - Everton - 20 milyon Euro

Çağlar Söyüncü - Leicester City - 18 Milyon Euro

Okay Yokuşlu - Celta Vigo 10 milyon Euro

Enes Ünal - Villarreal - 8 milyon Euro (Kiralık olarak Real Valladolid'de oynuyor)

Okay Yokuşlu - Celta Vigo - 10 milyon Euro

Ozan Kabak - Stuttgart - 6.5 milyon Euro

Zeki Çelik - Lille - 6 milyon Euro

Sinan Bolat - Antwerp - 2.2 milyon Euro

Emre Çolak- Al-Wahda - 2.2 milyon Euro

Salih Uçan - Empoli - 1.8 milyon Euro

Semih Kaya - Sparta Prag - 1.5 milyon Euro - (Kiralık olarak Galatasaray'da oynuyor)

Arda Turan - Barcelona - 1.5 milyon Euro - (Kiralık olarak Başakşehir'de oynuyor)

Erdem Şen - Chaves - 750 bin Euro

Atınç Nukan - Leipzig - 600 bin Euro

Cenk Gönen - Malaga - 200 bin Euro

* Merih Demiral - Sassuolo - (1.5 milyon Euro) (Resmiyet kazanmadı. 7 milyon Euro teklif ediliyor)

Kaynak: İHA