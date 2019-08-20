Sassuolo, Mert Müldür'ü açıkladı
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Rapid Wien forması giyen milli oyuncu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Rapid Wien forması giyen milli oyuncu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.
Yaz transfer döneminde Juventus'la sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın eski takımı Sassuolo, 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür'ü renklerine bağladığını duyurdu. Milli oyuncunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.
2 kez A Milli Takım forması giyen Müldür, geçen sezon altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien'de 39 resmi maçta forma giydi.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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