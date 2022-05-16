SAT sorularını çalıp, öğrencilere sattılar! 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,SAT (Scholastic Aptitude Test) sorularının Ankara'da 2 3 bin dolara satılmasının ardından soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın ardından 6 kişi gözaltına altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Fuad K. soruşturma kapsamında verdiği ifade de soruların kutu içerisinde geldiğini, Cahit isimli kişinin de soruları öğrencilere sattığını söyledi.

Cahit ve M.N. isimli kişilerin soruları Azerbaycan'dan getirdikleri ve 'karantina' isimli evlerde sattığı öğrenildi. İhbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma başlattı. Olay yerine giden ekipler Efsane G, Farnaz H, Fuad K, Alakbar K, Saeed K. ve Ali A.'yı gözaltına aldı. Gidilen evlerde 11 adet İngilizce sınav giriş belgesi, 18 adet 55 sayfa İngilizce yazılı soru kitapçığı ve çeşitli dijital materyale ulaşıldı.

ŞİFRELİ KUTULARI ÇÖZÜP, TELEGRAMDAN SATTILAR

Şüphelilerden Efsane G. verdiği ifade de yeğeni ile birlikte yaşadığını, eve geldiğinde yeğeni ve arkadaşlarının ders çalıştıklarını söyleyerek, gördüğü soruların telegram alındığını söyledikleri ifadesini verdi.

Diğer şüpheli Farnaz S. ise soru satmadığını, yurt dışından yeni geldiklerini, kalacak yerleri olmadığı için teyzesi Efsane G'in evinde ders çalışmak için toplandıkları ifadesini verdi.

Fuad K. soruşturmada verdiği ifadesinde soruların kutu içerisinde şifreyle geldiğini, şifreyi de içlerinde bulunan Cahit'in çözdüğü, daha sonra da telegram üzerinde 2 3 bin dolar öğrencilere sattığı ifadesini verdi.

İfadesi alınan Alakbar K. ise soru satmadığını, yurt dışından yeni geldiklerini, kalacak yerleri olmadığı için teyzesi Efsane G'in evinde ders çalışmak için toplandıklarını söyledi.

Savcılığın şüpheliler hakkında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından yürüttüğü soruşturmada, verilen ifadeler sonrası soruşturmanın genişletileceği bilgisi verildi.