Satanizm ne demek, TDK'ya göre Satanizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Satanizm ne demek? Satanizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi satanizm kelimesi. Peki satanizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre satanizm nedir, satanizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Satanizm kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Satanizm kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SATANİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Satanizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Satanizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre satanizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şeytana tapma

