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Sathi ne demek, TDK'ya göre Sathi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sathi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sathi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sathi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sathi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sathi ne demek, TDK'ya göre Sathi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sathi ne demek? Sathi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sathi kelimesi. Peki sathi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sathi nedir, sathi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SATHİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sathi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sathi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sathi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüzeysel

SATHİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sathi bir inceleme.

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