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Şathiye ne demek, TDK'ya göre Şathiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şathiye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şathiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şathiye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şathiye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şathiye ne demek, TDK'ya göre Şathiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şathiye ne demek? Şathiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şathiye kelimesi. Peki şathiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şathiye nedir, şathiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞATHİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şathiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şathiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şathiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yergiye, alaya, şakaya yer veren manzum eser
- Tasavvuf konularını mizahlı bir biçimde işleyen, coşku hâlinde söylenen bir şiir türü

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