Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, harcadığı para için muhatap bulamıyor

Kırşehir'de oto galeri ve cep telefonu işi ile uğraşan bir vatandaş, birikimleri ile aldığı otomobilin yurt dışı kayıtlı çıkması sonrası mağdur olduğunu iddia etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, harcadığı para için muhatap bulamıyor

Kırşehir'de oto galeri ve cep telefonu işi ile uğraşan bir vatandaş, birikimleri ile aldığı otomobilin yurt dışı kayıtlı çıkması sonrası mağdur olduğunu iddia etti.

Dolandırıldığını iddia eden Samet Koç, harcadığı para ve zararının karşılanması için muhatap bulamadığını ve mahkemelik olduklarını söyledi. Ankara'da geçtiğimiz 16 Mart tarihinde otomobil alımı yapan Koç, aldığı otomobilin yurt dışı kayıtlı olması nedeniyle şaşkına uğradı. Koç; "Ankara'da geçtiğimiz 16 Mart tarihinde otomobil alışı yaptık. Aldığımız otomobilin resmi prosedürleri uygun şekilde de yapıldı. Noter satışı, kasko, sigorta ve vergisini ödedik" dedi.

Aldığı otomobille Kırşehir'e gelirken trafik cezası yedi

Ankara'da aldığı otomobilin yurt dışı kayıtlı olduğunu öğrenen Koç; "Otomobilimizin Haziran ayında yapılan "Fren" adlı operasyonda yurt dışı kayıtlı olduğunu öğrendik. Otomobilin yurt dışı kayıtlı olmadığını resmi belgelerle ispat etmemize rağmen mağdur olduk. Muhatap bulamıyoruz. Bizim durumumuzda olan yüzlerce mağdur insan var. Yurt dışı kayıtlı bir otomobil ise biz nasıl vergi ödeyip resmi prosedürleri yaptık? Polis kayıtlarında da Türkiye'de benim gibi dolandırılan insanların muhatapları olan kişiler aynı ama adli yıl açılışı ile serbest kalmışlar. Bizim muhatabımız kim olacak?" diye konuştu. Vatandaşın iddiasına göre, satın aldığı otomobilin yurt dışında kayıtlı olduğu bilgisi kendisine satış işlemi sırasında verilmedi. Ancak daha sonra aracın yurt dışından getirildiği ve Türkiye'de kaydının yapılmadığı ortaya çıktı. Vatandaş; aracın kaydının yapılmaması nedeniyle vergi kaçırıldığını düşünerek konuyu mahkemeye taşıdı. Ancak mahkemede muhatap bulamayan vatandaş, alacağını da tahsil edemedi. Konuyla ilgili olarak araştırmalar sürerken ise mahkeme kararıyla ihale yolu ile satışa çıkarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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