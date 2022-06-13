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  3. Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Firmanın açıklaması hayrete düşürdü!

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Firmanın açıklaması hayrete düşürdü!

Van'da gerçekleşen olayda, bir vatandaş, aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce şaşkına uğrayarak şikayette bulundu. Firmanın durumu reddetmesi dikkat çekti.

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Firmanın açıklaması hayrete düşürdü!

Van’da oturan Yakup D. isimli vatandaş aldığı tavuğu eve gelince paketinden çıkardı. Tavuğun kötü koktuğunu fark eden Yakup D. dikkatle incelediğinde ise şaşkına döndü. Tavuğun içinde çürüme ve kurtlanma olduğunu fark eden Yakup D. durumu hemen sosyal medyaya taşıdı. Bozuk ve kurtlu tavuğun fotoğrafını çeken Yakup D. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beypiliç tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim” ifadelerini kullandı.

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Firmanın açıklaması hayrete düşürdü!

Konuyla alakalı merkezi Bolu’da bulunan Beypiliç firmasından açıklama geldi. Şikayete istinaden gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını belirten Beypiliç, “Damızlık tavuk üretim prosesi ve şikayet ekinde göndermiş olduğunuz görseller incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir. Yaşamış olduğunuz durumdan ötürü özür diler, müşteri memnuniyeti yönetim sistemimiz gereği mağduriyetinizin giderilmesi için ilgili bayimizin tarafınızla irtibata geçeceğini bilmenizi isteriz” denildi.

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Firmanın açıklaması hayrete düşürdü!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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