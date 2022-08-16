Satın aldıkları bavulların içinden ceset kalıntıları çıktı! "Kötü kokular geliyordu..."

Yeni Zelanda basınında gündem olan habere göre bir aile, düzenlenen bir açık artırmada bavul seti satın aldı. Kullanmak üzere eve götürdükleri bavulları kontrol eden aile, bavulların içinde insan kalıntılarına rastladı. Şok olan aile hemen polise ihbarda bulundu. Emniyet ekipleri, bavullarla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

KÖTÜ KOKULAR GELİYORDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ailenin cinayetle ilgili herhangi bir şüpheli konumda olmadığını belirtti. Ceset kalıntılarının incelenmesinin sürdürüldüğü bildirildi.

Aile, bavulları alıp eve geldiklerinde burunlarına kötü bir koku geldiği için meraklandıklarını, bavulları o şekilde kontrol ettiklerini söyledi.