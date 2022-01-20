Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Satın Alma Yöneticisi/Müdürü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Satın Alma Yöneticisi/Müdürü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Satın Alma Yöneticisi/Müdürü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Satın Alma Yöneticisi/Müdürü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Maaşları

Satın Alma Yöneticisi/Müdürü maaşı ortalama olarak aylık 9500_TL'dir. En düşük Satın Alma Yöneticisi/Müdürü maaşı 1000_TL, En yüksek ise 18000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satın Alma Yöneticisi/Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1324.06

Meslek Adı :

Satın Alma Yöneticisi/Müdürü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Tedarik, Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir kurum veya kuruluşun her türlü mal ve hizmetlerin alım, satım, kiralama, taşıma ve yapım işlerinin planlanması ve organizasyonunu yapan, bölümlerinin ihtiyacı olan ürün / hizmet gruplarının alımlarını yöneten ve kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Satın Alma Yöneticisi/Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fabrikasyon ve işleme için materyal ve destek mal satın almak,

b) İlgili dağıtım hizmetlerini yürütmek için kurum veya kuruluşun insan gücü, araç, gereç ve hizmet planlamasını yapmak,

c) Organize etmek ve denetleme faaliyetlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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