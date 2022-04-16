Satış Danışmanı (Çelik Kapı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Satış Danışmanı (Çelik Kapı) görev tanımı nedir, Satış Danışmanı (Çelik Kapı) ne iş yapar, Satış Danışmanı (Çelik Kapı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Danışmanı (Çelik Kapı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Danışmanı (Çelik Kapı) Tanımı;

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Satış Danışmanı (Çelik Kapı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Satış Danışmanı (Çelik Kapı) Maaşları

Satış Danışmanı (Çelik Kapı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Satış Danışmanı (Çelik Kapı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Danışmanı (Çelik Kapı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.63

Meslek Adı :

Satış Danışmanı (Çelik Kapı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik kapı satış reyonlarında gerekli tanıtımı ve sunumu yapan, müşterilerin talep ve beklentileri doğrultusunda sipariş alan, satış işlemini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Satış Danışmanı (Çelik Kapı), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mağazaya gelen müşterileri karşılamak,

b) Çelik kapıların özellikleri hakkında müşterileri bilgilendirmek,

c) Müşterilerin talep ve beklentilerine göre sipariş almak,

d) Satış sözleşmesini düzenlemek,

e) Müşteri adreslerine ölçüm almak üzere ilgili personeli yönlendirmek,

f) Satış sonrası olası sorunları çözüme kavuşturmak, g) Satış sonrası çelik kapı ücretlerinin tahsilinin yapılmasını sağlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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