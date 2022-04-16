Satış Elemanı (Toptan) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Satış Elemanı (Toptan) görev tanımı nedir, Satış Elemanı (Toptan) ne iş yapar, Satış Elemanı (Toptan) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Elemanı (Toptan) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Elemanı (Toptan) Tanımı;

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Satış Elemanı (Toptan) Maaşı Ne Kadar? 2022 Satış Elemanı (Toptan) Maaşları

Satış Elemanı (Toptan) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Satış Elemanı (Toptan) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Elemanı (Toptan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.80

Meslek Adı :

Satış Elemanı (Toptan)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir toptancı işletmesinde perakendecilere veya büyük tüketicilere mal satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Satış Elemanı (Toptan Ticaret), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış bölümünde mal almak için gelen müşterilerle konuşmak,

b) Müşteri talebine uygun olarak istenen malı bölümünden çıkarmak, malın cinsi, kalitesi, fiyatı hakkında bilgi vermek, müşteriyi psikolojik olarak etkilemeye çalışmak ve mal seçiminde yardımcı olmak,

c) Satışla ilgili ödemelerde kredi şartlarıyla, indirim hadleriyle ilgili açıklamalarda bulunmak,

d) Müşterilerin isteğine uygun sipariş fişi düzenlemek ve siparişler almak, siparişe uygun olarak mal ayrımını, seçimini ve ambalajlamasını yapmak,

e) Satılan mallara ait fatura düzenlemek,

f) Malın yüklenmesine nezaret ederek müşteriye ulaştırılmasını sağlamak,

g) Satış sonunda peşin tahsilat yapmak, çek ve senet almak,

h) Müşteri şikayet ve dilediklerini ilgililere bildirmek

,i) Defolu ve kullanılmaz durumdaki hatalı malları teslim almak, ilgili bölüme göndermek,

j) Satış bölümünde eksilen veya biten malları depodan temin etmek,

k) Depo giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,

l) Depodaki malların hasara uğramaması için gerekli güvenlik önlemlerini almak, ilaçlamasını yapmak,

m) Malların sigorta işlemlerini yaptırmak,

n) Bölümünün ve deponun temiz ve bakımlı olmasını sağlamak,

o) Belirli zamanlarda işletme dışına çıkarak bir coğrafi bölge dahilinde ilişki kuracağı işyeri adres listelerini hazırlamak,

p) Firmanın mali durumu ve yetkilileri hakkında bilgi edinmek,

q) Belirlediği işyerlerine giderek yetkilileriyle görüşmek, satacağı malla ilgili tanıtım araçlarını, numuneleri yetkililerin görüşmesine sunmak, malın tanıtımını yapmak,

r) Sipariş almak,

s) Firmasına durumu iletmek,

t) Çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlamak ve yöneticilere vermek,

u) Telefon, mektup vb. yollarla satış yapabilir. Satacağı malla ilgili teklif verebilir. vb. görev ve işlemler

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