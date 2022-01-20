Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) Maaşları

Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) maaşı ortalama olarak aylık 10500_TL'dir. En düşük Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) maaşı 1000_TL, En yüksek ise 20000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1221.07

Meslek Adı :

Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Satış Ve Pazarlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı firma adına, firmaya ait ruhsatlı ilaçların ve tıbbi malzemelerin satışını gerçekleştirmek amacıyla satış mümessillerini sevk ve idare eden, çalışmalarını kontrol eden, gerekli eğitimlerini yaptıran, ilaç ve malzeme alım ihalelerini ve diğer firma faaliyetlerini takip eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Satış Müdürü (İlaç ve Tıbbi Malzemeler), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tanıtılacak ve pazarlanacak olan ilaçlar ve tıbbi malzemeler hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinmek,

b) Personele ürünlerin tanınması ve tanıtımının sağlıklı yapılması için belirli aralıklarla grup toplantıları yapmak,

c) Çalışma bölgesine ait hedefleri ve personelin aylık kotalarını belirlemek,

d) Satış mümessillerinin ziyaret etmeleri gereken eczane, hastane, kamu veya özel kurum veya kuruluşların doktorları ve sağlık ocaklarını belirlemek, izlemek,

e) Satış mümessillerine pazar araştırması yaptırmak, tanıtım malzemeleri hazırlatmak,

f) Firmaya ait eşantiyon malzemelerinin dağıtımını düzenlemek,

g) Ürün yelpazesinin çalışılan bölgede reçetelere girmesini sağlamak,

h) Personelin çalışmalarını denetlemek, ikili çalışmalar yapmak,

i) İhale ilanlarını takip etmek, ihale şartnamelerini temin etmek,

j) Rakip firmaların satış şartlarını, tanıtım faaliyetlerini, yöntemlerini, hedeflerini incelemek,

k) Sosyal güvenlik kuruluşlarının ödeme mevzuatlarındaki değişiklikleri takip etmek,

l) Sempozyum ve genel firma toplantılarına katılmak,

m) Performans raporlarını düzenlemek,

n) Genel merkezden gelen yönergeleri uygulamak, uygulatmak,

o) Depo kayıtlarını takip etmek,

p) Haftalık, aylık, üç aylık, çalışma planlarını incelemek genel merkeze bildirmek,

q) Kampanyalarda yapılan çalışmaları koordine etmek, satış miktarını genel merkeze bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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