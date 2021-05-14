Satış Müdürü Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1221.12

Meslek Adı : Satış Müdürü Yardımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Satış Ve Pazarlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İşletmelerde satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütülmesi, fiyat politikalarını belirlenmesi, personelini yönetim ve kontrol edilmesi yapma ve/veya yapılmasına yardım etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Satış Müdürü Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış ve pazarlama planları yaparak, yapılan satış sözleşmelerini ilgili departmanlara göndermek,

b) Piyasa şartlarını ve sektördeki rakiplerini takip etmek,

c) Ücret sözleşmelerini diğer departman yöneticileri ile koordineli olarak hazırlamak,

d) Satış artırıcı yeni politikalar geliştirmek,

e) Halkla ilişkiler departmanı ile koordineli olarak reklam faaliyetleri gerçekleştirmek,

f) Fuar vb. organizasyonlara katılarak otelin tanıtım ve satışını yapmak,

g) Direkt satış kanallarıyla müşteriye ulaşmak,

h) Mevcut müşteri portföyünü geliştirmek, korumak otelin doluluğunun sürekliliğini sağlamak için alternatif politikalar üretmek,

i) Aylık ve yıllık raporlar düzenlemek ve istatistikleri hazırlamak,

j) Personeline mesleki eğitim vermek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Satış Müdürü Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt) mesleği için “8171.15” kod olarak kullanılır iken Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği mesleği için “7223.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Satış Müdürü Yardımcısı Meslek Kodu “1221.12” olarak belirlenmiştir.

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