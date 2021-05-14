Satış Müdürü/Yöneticisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1221.05

Meslek Adı : Satış Müdürü/Yöneticisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Satış Ve Pazarlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Bir endüstriyel işletmenin veya diğer organizasyonun satış çalışmalarını planlayan, organize eden, denetleyen ve satış politikasının oluşturulması çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Satış Müdürü/Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) mesleği için “7231.25” kod olarak kullanılır iken Adalet Meslek Elemanı mesleği için “3411.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Satış Müdürü/Yöneticisi Meslek Kodu “1221.05” olarak belirlenmiştir.

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