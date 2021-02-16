Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Maaşları, İş İlanları

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) görev tanımı nedir, Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) ne iş yapar, Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Tanımı; Perakende ticaret işletmesinde mal alım ve satım işlemlerini yapan, işçilerin çalışmalarına nezaret eden kişidir.

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Maaşları

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) maaşı ortalama aylık 3800 - TL'dir. En düşük Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) maaşı 3300 -TL, En yüksek ise 4300 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Ne İş Yapar?

a) Mal sahibi veya yöneticilerin genel idaresi altında stok kontrolü yaparak satın alınacak malları miktar, kalite ve cins olarak belirlemek, üretici firmalarla ilişki kurarak siparişleri vermek, alınan siparişleri kontrol etmek, eksik ve bozuk malları tespit ve iade etmek,

b) Müşterilere mal hakkında bilgi vermek, mal seçiminde yardımcı olmak,

c) Satılan malın tutarlarını hesaplamak, fiş, fatura ve benzeri belgeleri düzenlemek, ödemeleri kabul etmek,

d) Müşteri şikayetlerini dinlemek, stok değerlendirmesi yaparak eksilen malların cins ve miktarlarını belirlemek, işletmeye giren ve çıkan malların kayıtlarını tutmak,

e) Müşteri taleplerini değerlendirmek, zaman ve mevsime göre stok ayarlamasını yapmak, malların müşterilerin beğenisine uygun şekilde teşhir edilmesini, temiz tutulmasını sağlamak, piyasadaki satıcı firmaların satış seyrini izlemek,

f) Model ve kalitelerini kontrol etmek, fiyatları mukayese etmek,

g) Çalışan işçiler arasında işbölümü yapmak, yapılan işleri denetlemek ve yol göstermek,

h) İşçilerde devam ve izin durumlarını ayarlamak,

i) İşyerinin tertip ve düzenini, işçilerin müşterilerle ilişkilerini denetlemek, aksaklıkların giderilmesi için açıklamalarda bulunmak ve talimatlar vermek,

j) İşçi alımı yapabilir, çalışan işçilerin ilerleme, transfer, işten çıkarma ve disiplin tedbirleriyle durumlarını değerlendirebilir.

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) mesleğinin meslek kodu 1221.02 olarak belirlenmiştir

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