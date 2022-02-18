Satış Reklamcısı (Demonstratör) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Satış Reklamcısı (Demonstratör) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Satış Reklamcısı (Demonstratör) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Satış Reklamcısı (Demonstratör) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Satış Reklamcısı (Demonstratör) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Satış Reklamcısı (Demonstratör) Maaşı Ne Kadar? 2022 Satış Reklamcısı (Demonstratör) Maaşları

Satış Reklamcısı (Demonstratör) maaşı ortalama olarak aylık 6450_TL'dir. En düşük Satış Reklamcısı (Demonstratör) maaşı 5150_TL, En yüksek ise 7750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Reklamcısı (Demonstratör) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5242.03

Meslek Adı :

Satış Reklamcısı (Demonstratör)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Toptancı, perakendeci ve sınai işletmelerde satışa sunulan malların sergilerde, teşhir salonlarında veya evlerde tanıtımını yapan, kullanılışını gösteren, müşteriyi satın almaya özendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Satış Reklamcısı/Demonstratör işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Firma mallarının tanıtımını yapmak için gideceği bölgeyi tespit etmek,

b) Satış yapabileceği işyeri ve alıcıların adreslerini belirlemek,

c) Ziyaret programı yapmak,

d) Ziyaret ettiği alıcılara tanıtacağı malın özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi vermek, alıcıların malları daha iyi tanımaları için malın çalışması, kurulması, kullanılması hakkında tüm uygulamaları bizzat yaparak göstermek,

e) Alıcıları psikolojik olarak etkileyip satın almaya özendirmek,

f) Malla ilgili talep alındığında sipariş formu düzenlemek ve malını tanıttığı firmaya durumu bildirmek,

g) Müşterilerin şikayetlerini ve isteklerini incelemek, rapor hazırlamak ve ilgililere sunmak,

h) Satış yapabilir ve malı teslim edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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